Dolores estomacales y cólicos pueden causar la muerte, según médico

10:40 a.m.

Gases, dolores abdominales, inflamación estomacal e incluso la muerte puede causar la diverticulitis, un padecimiento muy común en Nicaragua, según el doctor, Neri Olivas, médico internista.

En algunos casos los síntomas no son muy específicos e incluso pueden ser confundidos con apendicitis y según Olivas existen factores hereditarios que propician el desarrollo de la enfermedad.

“Los divertículos son lesiones que aparecen en los intestinos de las personas, sobretodo en la edad adulta mayor, después de 60 años, aunque a veces en edades jóvenes puede manifestarse. Son una especie de dilataciones como globos que van hacia afuera de la mucosa del intestino y pueden ser pequeñitos hasta grandes”, explicó Olivas.

Muchas veces la diverticulitis puede ser confundida con dolores como los de la apendicitis, pero es diferente, ya que la primera también puede facilitar los problemas en el colon.

“Se van a manifestar con dolor, con sangrado o con infecciones severas que simulan o se parecen a la apendicitis (…), por lo general es por la edad, estreñimiento, mala alimentación, alimentación baja en fibras”, dijo el doctor Neri Olivas.

La diverticulitis puede ser hereditaria en algunos casos, dice el experto, porque hay personas que padecen de la enfermedad por factores familiares que puede aparecer desde muy pequeños, sin presentarse los síntomas desde los primeros años.

“El problema es que no se detecta, porque no todos los pacientes tienen síntomas, los síntomas son vagos, son síntomas que no son bien específicos como crecimiento del abdomen, llenura de gases, saciedad de estómago y dolor en la parte izquierda del abdomen”, explicó el médico.

Según Oliva, la manera de prevenir la diverticulitis es visitando al médico regularmente, teniendo un plan dietético que integre fibras, granos, frutas y verduras.