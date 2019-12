Baja autoestima afecta desarrollo diario de grandes y pequeños, asegura experta

Los niños y niñas también pueden sufrir problemas de autoestima que de no ser resueltos afectarán su desarrollo social y emocional en la adolescencia y edad adulta, aseguró la psicóloga Grethel Reyes, del Centro Infantil Landa.

Según la psicóloga, la autoestima se alimenta desde los primeros años de vida del niño o la niña y se ve influenciada por el comportamiento, comentarios y trato de los adultos hacia los pequeños.

“La autoestima es de manera sencilla, el amor propio que se tienen las personas (…) Se viene construyendo desde que la persona está pequeña y es básico el autoconocimiento para crear una buena autoestima. Obviamente en el caso de los niños, los padres y las personas que están al lado de ellos, son quienes los ayudan a reconocer esas fortalezas y también las debilidades “, aseguró Reyes.

La especialista afirmó que tener una baja autoestima afecta el día a día desde tener que convivir con su entorno, el área profesional, interpersonal y otros aspectos de la vida cotidiana del ser humano.

“El rendimiento como adulta está basado en esa autoestima que viene cultivándose desde que estamos pequeñitos, el tener claro que aunque yo no sea la mejor en algo, eso no significa que es una limitante, sino que puedo dar lo mejor de mí; ir mejorando o al final de cuentas quedarnos con la satisfacción de que lo logramos”, dijo la psicóloga.

La especialista recomienda que los niños y niñas deben reconocer sus fortalezas y debilidades con la ayuda de los padres, es decir, es importante hacerles saber con amor que son más hábiles en ciertas cosas más que en otras, para que en su adultez puedan tomar decisiones acertadas, basadas en sus capacidades.

“Es importante siempre irnos a la esencia de cada persona, lo bueno no es la habilidad que lográs tener en algo, sino la intención que tenés. Entonces a los padres sugerirles que destaquen en sus hijos todas las cosas buenas que tienen, y si en algo no son buenos, decirles no importa amor, vas a hacerlo muy bien o destacar en las actitudes”, afirmó Grethel Reyes.

La especialista también recomienda a los padres de familia mantenerse cercanos a sus hijos, escucharlos en todo momento y no desestimar sus sentimientos, es decir, tomar en cuenta como se sienten, ayudarles a resolver sus problemas, pero empoderándoles para la vida.