María Antonia Cuadra: "Me gusta pintar en piedra aunque no sea fácil"

Las piedras de mar tienen diferentes utilidades, pero María Antonia Cuadra, abogada y docente, encontró en este elemento una manera de expresar su pasión por la pintura.

Desde muy pequeña, Cuadra Lira veía a su padre, un pintor profesional, realizar dibujos como parte de su labor diaria, de esa manera ella inició a tener curiosidad por la pintura, los pinceles y las acuarelas. No fue sino hasta hace 15 años atrás, cuando ya era mamá y profesional que se dio la oportunidad de incursionar de manera autodidacta en el mundo del arte.

“Un día fui al mar y me encontré una piedra plana, redondita y bonita y me pareció interesante probar en la piedra y comencé a pintar en ella y así sucesivamente hasta que bueno hoy en día he ido avanzando en ese aspecto, me gusta pintar en piedra, no es fácil”, expresó Cuadra Lira.

Uno de los retos que ha tenido que enfrentar esta artista es el organizar su tiempo, pues entre sus labores de abogada, docente y mamá, le quedan muy pocas horas para pintar, sin embargo, trabaja en su arte por las noches.

“Generalmente, después de que salgo de mis labores o si no estoy dando clases después de ver las cosas de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, me siento, me concentro y a veces me desvelo, le dedico entre tres y cuatro horas a la pintura diario”, comentó la artista.

Según Marvin Caldera, promotor cultural, el dibujo en piedra es uno de los artes más complicados, sobre todo por la textura y el material, por lo que llamó su atención por completo.

“Ella tiene una composición de más de 100 piezas que no es fácil desarrollarla en quince días, que no es fácil desarrollarla en un mes, sino que tienen un trabajo de recolección de trabajo, de paciencia, de tiempo para poderla desarrollar (…) ser uno de sus principales promotores, creo que eso me llena de mucha satisfacción también”, afirmó Marvin Caldera, promotor cultural.

El apoyo familiar también ha sido un pilar fundamental para que esta artista vea los frutos de su esfuerzo, recientemente presentó una exposición en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano (CCNN), actividad que tuvo un gran éxito en el público.