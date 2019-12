Realizan Expo Colectiva en Managua

Más de cincuenta artistas nacionales presentan sus obras en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano (CCNN) abierta desde el 20 de agosto hasta el 31 de agosto en la galería.

El evento, bajo el nombre de “Expo Colectiva Viva Managua”, cuenta con la participación de profesores, alumnos y aficionados del arte, entre ellos Wilfredo Padilla, un pintor de origen filipino que lleva varios años en Nicaragua y quien pinta desde 1998.

“Actualmente me gusta pintar cualquier cosa, yo pinto abstracto, realismo, surrealismo, yo no tengo estilo propio. Para mí el arte no es solo arte, es un servicio y es como el amor y como Dios”, dijo el pintor filipino Wilfredo Padilla.