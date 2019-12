Realizan exposición artística en honor a Rubén Darío

9:33 a.m.

Más de 20 cuadros sobre la vida y obra del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío, se exponen en la galería de arte en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano (CCNN), en el marco de la celebración de los 152 años del natalicio del poeta.

Según Marvin Caldera, uno de los organizadores del evento, esta es una “exposición colectiva de artistas plásticos en diferentes ramas, carboncillo, óleo, acrílico, etc, que están inspirados en la figura de nuestro máximo Rubén Darío”.

Las obras presentadas en la exposición están inspiradas en retratos, poemas, en la vida y obra del poeta y participarán unos 9 artistas nacionales, entre ellos Rubén Ghadimi, William González, Oliver Otero, Ernesto Montiel, entre otros.

Joaquín Alvarado, artista, explica que Darío le ha inspirado a convertirse en poeta y para él es necesario leer las obras de Rubén para fortalecer la educación y el conocimiento.

“Darío es la puerta que abre las otras puertas, si no leemos a Darío como inicio de nuestra literatura no hay donde ir, porque primero tenemos que inspeccionar la literatura nacional para ir a otras literaturas y Darío lo que nos deja no solamente son su versos , rimas perfectas, sonetos y todo el cambio radical que le hizo al arte, sino el autodidacta que fue y tomar la batuta de cambiante de la literatura”, dijo Joaquín Alvarado.

Otros artistas afirman que se inspiraron en los diferentes temas que el poeta aborda en sus diferentes obras, según Rolando Bojorge, decidió retratar a Darío con la técnica del óleo a la cual le agregó bordes de periódicos para darle un toque ambientalista.

“Darío en sus poemas despierta conciencia y una de las conciencias que más me impacta a mí es su saber de su inmensidad y creatividad. Retornar con Darío es saber parte de su infancia, que inspira lo que atravesó. En este caso, pinté sobre Rubén Darío un óleo y rellené con pedazos de periódicos más o menos de su trayectoria, de lo que se habla de Rubén Darío; algo sobre la arquitectura nicaragüense, algo sobre su natalicio”, explicó el pintor nacional Rolando Bojorge.

La exposición se inauguró el 22 de enero y estará abierta a todo público totalmente gratis en la galería de arte del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano (CCNN), disponible de las 8:00 AM hasta las 6:00PM.