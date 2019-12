Arjen Robben se retira del futbol profesional

10:03 a.m.

El futbolista holandés de 35 años Arjen Robben anunció este jueves mediante un comunicado que deja el fútbol profesional, una decisión en la que "corazón y mente chocaron".

"Lo he estado pensando mucho durante las últimas semanas. Como todos saben, me tomé un tiempo para tomar una decisión bien pensada sobre mi futuro después de mi último partido en el Bayern Múnich. He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional", dijo el atleta.

Comenzó su carrera en el Groningen neerlandés y jugó después en el PSV Eindhoven, el Chelsea y el Real Madrid antes de recalar en el Bayern Múnich, donde ha estado las últimas diez temporadas.

Ganó la Premier League en 2005 y 2006 con el conjunto de los “Blues” para luego también ganar La Liga en España vistiendo la camiseta del poderoso Real Madrid.

Dejó la institución merengue para llegar al Bayer donde se convirtió en un auténtico ídolo para la afición de los bávaros y logró coronarse en 8 Bundesligas y además levantar la Champions League 2013 precisamente anotando el gol del triunfo ante el Borrusia Dortmund.

Con la selección holandesa disputó la final del mundial Sudáfrica 2010, donde cayeron ante España y cuatro años más tarde finalizó en tercer lugar en Brasil 2014.

Sin duda alguna se retira un histórico del futbol mundial de gran calidad y que deja un legado de lucha y futbol total dentro de la cancha.