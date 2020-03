Time Hubers, el primer futbolista contagiado con coronavirus

Time Hubers, centrocampista del Hannover que milita en la segunda división del fútbol alemán, se convirtió en el primer futbolista profesional que dio positivo de coronavirus.

El club Hannover 96, informó a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, que el defensa centrocampista Timo Hubers dio positivo de Covid-19.

El jugador fue puesto en cuarentena y sus compañeros han sido sometidos al test de coronavirus.

“El jugador no ha tenido contacto con los otros miembros del equipo desde que estuvo con una persona infectada, es de suponerse que ninguno haya sido contagiado”, expresó el entrenador del equipo Gerhard Zuber.

Debido al coronavirus, se han cambiado los planes de las diferentes ligas, algunos partidos se han pospuestos y otros se han realizado sin presencia de aficionados, como parte de las medidas de seguridad.

"En España van a empezar a jugar a puerta cerrada. Ya ha pasado en Italia, y creo que pasará aquí también. Si la gente no puede venir a ver el partido no tiene sentido jugar. No me gustaría jugar sin ellos. Seguiremos las instrucciones", afirmó Pep Guardiola, técnico del Manchester City en una rueda de prensa, previo al partido de este miércoles contra el Arsenal de la Premier League.