Taxistas preocupados por alza de los combustibles

8:15 a.m.

Hace diez semanas el galón de gasolina súper se cotizaba en C$108.09, ahora asciende a C$131.188 córdobas, formando un cordón de tres meses de alzas consecutivas, lo que está afectando el bolsillo de los conductores de taxi que algunos deben sus vehículos a casas de préstamos y bancos.

Los taxistas pagarán en promedio C$23.08 córdobas más caro el galón de gasolina súper de lo que lo compraban en la segunda semana de enero, por lo que para subsidiar este golpe al bolsillo han tenido que aumentar la tarifa de la carrera, lo que les ha generado una disminución en los usuarios y su inconformidad.

“No se puede trasladar todo ese incremento de precio a la tarifa para el usuario porque actualmente el usuario no tiene la capacidad de asumir ese costo por la situación socioeconómica sensible del país y ha reducido notablemente la demanda, porque no hay trabajo y nadie requiere moverse con velocidad de un punto a otro”, expresó Vidal Almendarez, Presidente de Fenicootaxi R.L.

Almendarez afirma que las consecuencia de estas alzas se verá reflejada en el deterioro del servicio.

“Si los compañeros taxistas no logran mantener sus ganancias y recoger no podrán mantener en buen estado la unidad, eso significará dar un mal servicio al usuario", expresó Almendarez.

Según Fenicootaxi, otra batalla que está librando el transporte selectivo es contra la irregularidad, pues en Managua existen 2,000 unidades ilegales, mientras en Granada hay de 600 a 500 ilegales y solo 200 legales, con estos datos alarmantes piden al Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA) y la Alcaldía de Managua poner mano dura contra los que no pagan sus debidos impuestos para laborar.

“Esa irregularidad se extiende a las mototaxis, quienes ya las podés ver en calles centrales de la capital y en los supermercados, cuando la ley establece que estarán solo en zonas rurales y no en las partes centrales del casco urbano”, denuncio el presidente de Fenicootaxi R.L.