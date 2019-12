Mipymes reciben asistencia para hacerle frente a actual situación nicaragüense

Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido las más afectadas por la reforma fiscal, que les obligará a pagar del 2% al 3% de sus impuestos anticipados sobre la renta ante la Dirección General de Ingresos, este es uno de los problemas que les está llevando a realizar recorte de personal y presupuesto, así se lo han reportado sus agremiados a la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN).

“Hay problemas para ellos gravísimos, no encuentran la manera de sobrevivir, por eso nosotros hoy en este convenio que renovamos les seguiremos brindado los lineamientos orientados a mejorar las capacidades y habilidades gerenciales de las mipymes, que diariamente enfrentan problemas a causas de estas leyes, que en su momento serán analizadas y pediremos que hagan conciencia”, dijo Carmen Hilleprandt, presidenta de la CCSN.

Aunque aún no cuentan con datos exactos, esta cámara prevé que en semana santa los turistas disminuirán, por lo que no habrá nuevos contratos fijos o por temporada para cubrir la demanda que no será similar a la del año pasado.

“No tenemos información de primera mano, pero esperamos que haya alguna reactivación en esta semana santa, la gente en medio de su necesidades quiere salir de esta rutina de estrés y problemas que vive Nicaragua”, manifestó la presidenta de la CCSN.

Para mitigar estos daños esta cámara en alianza con British American Tobacco (BATCA) desarrollará el programa de fortalecimiento empresarial que beneficiará a más de 25 de estas empresas, las cuales podrán capacitarse en modelo de negocios, mercadeo y gestión financiera.

“Por medio de este convenio estamos brindándole a los empresarios pequeños y medianos de este país las herramientas necesarias para fortalecer sus empresas y como resultado aportar al desarrollo de Nicaragua”, explicó Gustavo Mercado, Gerente de Asuntos Corporativos de British American Tobacco (BATCA).

Durante un período de cuatro años, se ha beneficiado 45 emprendedores y emprendedoras que ahora son pequeñas y medianas empresas, las que tienen la posibilidad de ingresar a este nuevo programa.