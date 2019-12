Banco Central de Nicaragua brinda informe sobre caída económica nacional

Una fuerte caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) del 63.2 por ciento y del 41.1 por ciento en el sector turismo están entre los principales datos que recoge el Informe Anual del Banco Central, BCN, correspondiente al cierre del año 2018.

Sólo en IED la caída es estrepitosa, pues se traduce a una inversión que apenas sumó US$359.2 millones de dólares el año pasado, lo que representa una disminución del 53.46 por ciento en relación a la IED alcanzada en el 2017 que rondaron los US$771.9 millones de dólares.

El economista Luis Murillo expresa que se podría generar una depresión económica en Nicaragua de alargarse la crisis sociopolítica un año más, pues la economía nacional es muy frágil.

“Nosotros llegamos a tener casi 3 mil millones de dólares de reservas internacionales y prácticamente esto ha venido a generar una caída de las reservas internacionales de más de 600 millones de dólares, una pérdida en la economía de más de 1500 millones dólares, con las presiones internacionales, con el mal manejo de las políticas económicas y fiscal; cuyo caso las reformas se aplicaron en el peor momento, esta economía si no hay un diálogo y no se discuten temas económicos no va se a salir de la crisis”, dijo Luis Murillo, economista nicaragüense.

Jimmy Blandón, jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, manifestó que las bancadas opositoras trabajan contra reloj en la revisión de este informe que será presentado la próxima semana en el plenario de la Asamblea Nacional por el titular del Banco Central Ovidio Reyes.

“La economía ha tenido una baja importante, no hemos crecido nada, hemos decrecido, hay una gran cantidad de desempleo. Las reformas tributarias han venido a desacelerar aun más la economía y ha desmotivado totalmente al sector que puede invertir que es la empresa privada”, explicó.

También se han sometido a revisión de las bancadas los informes anuales del 2018 del Banco Produzcamos y la Comisión Nacional de Micro Finanzas (Conami) que serán expuestos este jueves en el plenario de la Asamblea Nacional.