Anuncian apertura de Fenagro 2019 en Expica

El 10 de abril se inaugurará la XXI Exposición Nacional Agropecuaria de Nicaragua FENAGRO 2019, en el parque de feria Expica, misma que se canceló el año pasado por el contexto sociopolítico de Nicaragua, anunciaron los organizadores de dicho evento.

La feria se llevará a cabo del 10 de abril hasta el 14 de abril, el presidente de Expica explicó que los productos que se presentarán en la feria estarán libres del IVA, pese a que el gobierno de Nicaragua aprobó la Reforma Fiscal que afecta al sector producción y ganadería.

“Los ganaderos no podemos descuidar nuestra ganadería, el agricultor no puede descuidar su actividad económica, él vive de eso, vivimos de eso. A pesar de las circunstancias ustedes han observado que no ha habido escasez en el país. Si no producimos los costos van a ser mucho más altos y encima podríamos tener escasez, entonces queremos contribuir con esto”, afirmó Oscar Sobalvarro, presidente de Expica.