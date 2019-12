Nicaragua sigue pagando el salario mínimo más bajo de la región centroamericana

El salario mínimo de Nicaragua sigue siendo uno de los más bajos de la región centroamericana, refiere un informe anual 2018- 2019 elaborado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) de Honduras.

Ante esto, el sindicalista Luis Barbosa asegura que están en negociaciones y que en agosto se revisará cómo está la economía para definir un aumento al salario mínimo en Nicaragua.

"Hay cinco propuestas, por ejemplo, hay una propuesta que hizo la micro y pequeña empresa de 8.4%, otra de 8% y 5% y otra del 8% para las grandes (empresas), también está la propuesta del 5% para la pequeña y después está una propuesta de 6.5 y 4%, tenemos la última que hizo Leonardo Torres que es de 5% y 2%. Esas son las propuestas que están en la mesa, ninguna está desechada lo que buscamos es ver cómo juntamos o ver cuál es la mejor y aprobarla en agosto", explicó Barbosa.

Aunque el informe anual “Mercado de trabajo y salario mínimo 2018-2019”, elaborado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) de Honduras, afirma que el salario en Nicaragua es "un pago mínimo de U$275.26 dólares", el economista Luis Murillo afirmó que el salario mínimo es de U$127 tomando en cuenta que este año no se discutirá un reajuste hasta el mes de agosto.

"Hacemos la comparación en relación a la canasta básica y el salario mínimo promedio no cubre ni siquiera un tercio porque la canasta básica la tenemos en C$13,500 córdobas y el salario mínimo es 125 (dólares), tomando en cuenta las condiciones después del 18 de abril prácticamente nuestro país ha deteriorado sus condiciones socioeconómicas; en el sentido de que no ha habido aumentos salariales y se ha dado un proceso especulativo en donde los precios han venido subiendo desmesuradamente y prácticamente las personas al no tener mayores ingresos tiene que caer en manos de la especulación", expresó el economista.

El salario más bajo lo tiene el sector agropecuario, en 2018 se registró en 3,624 córdobas; el sector que más gana es el sector minero con 6,559.11 con un nivel de crecimiento del 4.25% en el primer sementre y 4.125% en el segundo sementre de 2018.