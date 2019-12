Presidente de CNPA califica como “absurda” la segunda propuesta de reforma fiscal

Mario Amador, presidente de la Comisión Nicaragüense de Productores de Azucar (CNPA) , calificó como descabellada la segunda reforma fiscal que el gobierno ha promovido en menos de un año y que entre otras cosas pretende elevar el Impuesto al Valor Agregado o IVA del 15 al 20 por ciento.

Amador argumentó que desde que inició la crisis política el rubro azucarero ha registrado afectaciones que se han agudizado con la reciente reforma fiscal que el gobierno ordenó y elevó considerablemente los costos de producción; un contexto económico que amenazan con agudizarse si la situación del país no se resuelve.

"Eso creo que es una locura (la nueva reforma), eso afecta a toda la población. Creo que sería para el gobierno como pegarse un tiro en el pie porque imaginate que eso (la primera reforma) subió en 5 por ciento el costo de la canasta básica, de todos los insumos, va a terminar de matar la economía de Nicaragua, más bien lo que necesita la economía es un estímulo para volver a reactivar la producción", advirtió Amador.

Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), destacó que el proceso de consultas sobre esta reforma fiscal ha sido excluyente, pues el gobierno no ha incluido a diversos rubros productivos que son importantes en el país y que serán afectados con esta modificación a la Ley.

"Cuando vos venís y le quitás dinero a las empresas, las empresas no tienen capacidad de invertir, además de que la misma reforma está haciendo es que haya impuestos para la inversión. Entonces, la economía no se va a recuperar cuando vos ponés impuestos en la inversión privada, ¿quién va a invertir? Además de eso la reforma aumentó los costos de producción en muchos de los rubros no solamente consumibles sino también exportables, entonces eso viene a hacer que la economía se restringa", sostuvo Jacoby.