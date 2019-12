Zonas francas registran caída del 4% en órdenes de producción

La convulsión política y socioeconómica que afecta al país desde el 2018 a causando desconfianza en los mercados internacionales, ya que desde mayo de este año se ha reducido hasta un 4% por ciento las órdenes de producción para la exportación, informó la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección (ANITEC).

García explicó que al contrarrestar esta caída del 4% por ciento con el año 2017 “deberíamos de haber tenido un crecimiento de 1.2% por ciento por lo menos, pero lo que pasa es que estamos exportando menos volumen”.

A pesar de la merma en producción, el sector todavía no registra cierre de empresas a causa de la crisis política, pero si la pérdida de mil 697 trabajadores entre enero y febrero de este año, según estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN).

“Aquí lo que tenemos que buscar es que no haya una pérdida de empleo adicional, que no haya un muerto más, que no haya un secuestrado más y parte de eso es llevarnos al acuerdo político”, sostuvo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).