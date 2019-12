Combustibles bajan de precio este domingo hasta un C$1.52 por litro

A partir de los próximos 7 días las presentaciones de los combustibles registran una fuerte caída en sus precios, lo que vendrá a beneficiar el bolsillo de los dueños de automotores.

La gasolina súper bajará 1.52 córdobas por litro, la regular 1.21 córdobas y el diésel 0.27 córdobas. Si hacemos la conversión por galón, la rebaja de la gasolina súper tendría una variación de C$ 5.75, mientras la regular C$ 4.58 y finalmente el diésel C$ 1.02.

Oficialmente en los tableros de las diferentes gasolineras del país usted podrá ver que las presentaciones de la gasolina súper tendrá un precio promedio de 34.06 córdobas, tras cotizarse la semana pasada en 35.58 córdobas. En tanto, la regular bajará a 32.82 córdobas por litro, tras comercializarse en 34.03 córdobas por litro.

En tanto el diésel se ubicará en 29.16 córdobas tras venderse en 29.43 córdobas por litro, según el monitoreo semanal divulgado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).