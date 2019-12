Consultas de reforma tributaria ya no contempla más impuestos

El diputado oficialista Wilfredo Navarro aseguró que las consultas de reformas a la Ley de Concertación Tributaria ya no contemplan nuevas aplicaciones de impuestos que afecten a las empresas y al consumidor.

Sin embargo, la realidad es otra. El pasado 25 de julio el gobierno ordenó quitar la exoneración del Derecho Arancelario de Importación (DAI) a 16 productos de consumo como las sopas preparadas, sardinas, desodorantes corporales, jabón de baño, cepillo dental, aceite de oliva entre otros productos.

No hay más reformas, no hay más impuestos, las actuales modificaciones ya están en aplicación, se está demostrando con los números que está dando resultados (la reforma), entonces no hay razón de ser para incremetar nuevos impuestos al país, resaltó el diputado Navarro.