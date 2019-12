Reforma a la Conatradec dejaría por fuera al sector privado

El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional confirmó que la representación del sector privado en la junta directiva de la Comisión Nacional para la Transformación de la Caficultura (CONATRADEC) quedaría fuera al reformarse la Ley 853.

El diputado Wálmaro Gutiérrez se refirió al cargo que ocupaba el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) y el director de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN), dado que a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018 ambas cámaras empresariales tomaron la decisión de abandonar la mesa y dejar en manos del gobierno a los más de 24 millones de dólares que han aportado alrededor 45 mil productores del grano de oro a la CONATRADEC.

"Ellos se fueron, abandonaron el lugar y a los cafetaleros. No me sorprende, porque dentro de esa junta directiva estaba sentado alguien que ni siquiera era productor de café, era productor de plátano”, explicó Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, Juan Ramón Obregón, Secretario Ejecutivo de la Conacafé afirmó que “se verá mayor participación de los verdaderos productores en las decisiones que va a tomar la CONATRADEC a partir que entre en vigencia la reforma".

“Lo que están quitando y poniendo las fichas de acuerdo a lo que sea más factible de ir votando a favor de las iniciativas que proponga el ejecutivo y no las iniciativas del sector, porque estos son fondos privados" indicó la diputada Azucena Castillo.

Wálmaro Gutiérrez especificó que la reforma establece la suspensión del aporte de U$1.00 dólar al productor. Mientras el precio del quintal del café en el mercado internacional no sobrepase los U$100.00 dólares. Desde enero de este año el valor del grano se ha desplomado hasta U$82.00 dólares. Se prevé que la tendencia se mantenga así por algunos meses.

"El aporte de U$1.00 dólar se está pagando, pero ya no se pagará más hasta que el precio internacional del café no rompa la barrera de los U$100.00 dólares por quintal. Algo que no se mira a corto ni mediano plazo, por lo tanto dejarán de pagar”, resaltó Gutiérrez.