Empresarios exigen al Gobierno retomar negociaciones y evitar más declive económico

8:36 a.m.

Empresarios asociados al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) presentaron una propuesta de 15 puntos críticos que demuestran que Nicaragua sufre un declive económico el cual puede solucionarse retomando el diálogo nacional con el presidente Daniel Ortega.

“Existen variables necesarias de entender que harán que el Gobierno decida si se sentarán o no como lo es el deterioro económico, la presión internacional, que tiene que ver con el capital político interno y tiene que ver con la disidencia, estos elementos en la medida que se profundicen provocará que el Gobierno tome una decisión”, expresó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

El Cosep lamentó que el Ejecutivo mantenga un doble discurso cuando en sus proyecciones ve una recuperación económica y que hay normalidad en la nación, mientras en la práctica los empresarios afirman que existe una disminución por la afectación en las fuentes que alimentan la economía nacional.

Para el 2019 las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público señalan que Nicaragua caerá un 2% en su economía, mientras la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico (Funides) habla de una caída de al menos 5.4 por ciento.

“Ya inclusive llegan a hablar de crecimiento en un par de años y lo primero que queremos dejar claro es que sin el acuerdo político lo que hará esta crisis es seguirse profundizando y afectando a los nicaragüenses”, aseguró Aguerri.

“Si sumamos el 2018 y el primer semestre del 2019 hay unos 2 mil 457 millones de dólares que se han perdido, lo que representa una caída de 17.1% en la economía en los dos años”, agregó el presidente del Cosep.

La propuesta de la cúpula empresarial busca que en Nicaragua retorne la democracia, la justicia social y la recuperación económica, pero advierten que eso se logrará solo mediante la reactivación del diálogo nacional.

“La represión económica y social va a seguir escalando si no le ponemos un alto y es que el presidente busca reprimir para que no haya quienes exijan una Nicaragua libre y democrática, pero no van a poder callarnos ante esas demandas”, aseguró Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, (UPANIC).