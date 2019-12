Reducción del presupuesto en Managua afecta proyectos de construcción

Más de 110 obras de 625 contempladas en el Plan de Inversión Anual (PIA) 2019, fueron eliminadas por la modificación al presupuesto municipal de la Alcaldía de Managua. Esto representa un 17.6% de proyectos que no se ejecutaron, entre ellos, quitarle 58 millones de córdobas al proyecto de remodelación al parque de Las Piedrecitas, el cual estaba aprobado desde 2015.

Entre las obras canceladas se encuentran 42 construcciones de puentes peatonales, 2 plan de bacheo mecanizado, 8 mejoramientos vial asfálticos y 14 obras de mejoramiento vial y drenaje pluvial.

Según Cedeño, explicó que pese a esta reducción presupuestaria no habrá afectación al Programa de Viviendas Sociales Bismarck Martínez, ya que según los concejales opositores se prioriza por ser un proyecto de índole política más que de apoyo social, porque para completarlo se tuvo que prestar 5 millones de dólares a la Caja Rural Nacional (CARUNA).

No estamos en contra del proyecto, pues su objetivo es bueno, que es el de beneficiar a quienes no poseen una vivienda propia, el problema es que se debería beneficiar parejo, no preguntar si la persona es sandinista o no, al final los impuestos los damos todos los capitalinos, no solo los simpatizantes del presidente Ortega, afirmó Cedeño.