Depósitos bancarios registran 2 meses de recuperación

Tuvieron que pasar 16 meses para que los depósitos bancarios mostraran un comportamiento positivo, esto fue durante agosto y septiembre de este año.

Según la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) en agosto los depósitos del público alcanzaron el monto de 39 millones de dólares, mientras que en septiembre la cifra se ubicó en 41 millones de dólares.

Datos oficiales reflejaban que en marzo de 2018, antes de la crisis de abril, el sistema financiero nacional contaba con 5,112 millones de dólares en concepto de depósitos, sin embargo, en septiembre de este año la fuga representa los 1,576 millones de dólares, pero la incertidumbre en las actividades económicas del país sigue latente si no se resuelve de raíz el conflicto sociopolítico, expresan economistas.

Esta puede ser una señal que te pueden estar dando algunos indicadores positivos, pero no significa que ya el país está tomando las sendas del crecimiento, desarrollo y la normalidad, aquí en este sentido el problema está en lo político y que no se ha resuelto y mientras no se solucione patinaremos bajo una recesión económica, expresa Luis Núñez, economista independiente.