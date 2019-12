Gobierno en capacidad de honrar deuda pública externa, asegura ministro de Hacienda

A pesar que el gobierno de Nicaragua mantiene restringido los préstamos internacionales que otorga el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución de programas sociales y de infraestructura; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, asegura que el proyecto del Presupuesto General de la República 2020 muestra solidez y el compromiso de saldar la deuda pública externa que hasta este año superar ya los 6,900 millones de dólares.

Más: Presentan PGR 2020

El gobierno que no paga queda en desgracia internacional, gobierno que no atiende su deuda no puede colocar un título de valor, este gobierno tiene cubierta la deuda sostenible y está incluido en el Presupuesto 2020, lo que garantizara más inversiones públicas, resaltó Acosta.