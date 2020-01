Néstor Avendaño: Eliminar exenciones y exoneraciones fiscales generaría desempleo y más inflación

Ante una posible reforma a la Ley 822, Ley de Concentración Tributaria, el economista Néstor Avendaño advierte que la posibilidades de eliminar las exenciones y exoneraciones fiscales, generaría más desempleo y más inflación al país que sufre una crisis económica desde abril de 2018.

Aunque aún no se ha presentado una propuesta oficial de reforma a la Ley 822, el presidente de la Asamblea Nacional mencionó durante la presentación de la agenda 2020 del Parlamento, que este año se discutiría una nueva reforma fiscal, adicional a la aprobada en marzo de 2019, la cual aumentó los impuestos y eliminó la exoneración a varios productos de la canasta básica.

“La eliminación de exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos lo que puede provocar es un aumento en los costos de producción de las empresas, más inflación en el mercado local, caída en la producción de nuestras actividades económicas y más desempleo”, explicó el economista Néstor Avendaño.

La más reciente reforma tributaria elevó a las medianas y grandes empresas, el Pago Anticipado sobre la Renta al pasar de 1% hasta un 3%, además se impuso el Impuesto Selectivo al Consumo a varios productos importados como la pasta dental, el desodorante, el papel higiénico, toallas sanitarias, cepillo dental, aceite de oliva y otros productos, así mismo se aumentó hasta en un 300% los impuestos a las bebidas saborizadas y el cigarrillo.

“La reforma tributaria no debió haberse hecho, el momento no era adecuado, las reformas de ese tipo se hacen en progreso económico, no en recesión económica y en la actualidad las reformas se están planteando de nuevo donde no hemos salido de la recesión”, aseveró el economista.

En 2019 además se eliminó las exenciones y exoneraciones del Impuesto al Valor Agregados (IVA) de las exportaciones de maquinaria y equipos para el sector agropecuario, provocando que la canasta básica se encareciera un 45%.

“En este sentido, el golpe fue hacia los consumidores porque perdieron inmediatamente el poder adquisitivo de su salario”, enfatizó Avendaño.