Situación económica de Nicaragua afecta el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe, según el FMI

En el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas económicas 2020 en Latinoamérica, destaca que la crisis social y económica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018, impacta de manera negativa en la región.

El FMI instó a las autoridades de Nicaragua a buscar mecanismos que ayuden a resolver las tensiones políticas internas debido a que su impacto económico sobre el país, sigue siendo un obstáculo para el crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Para el economista Luis Murillo, Nicaragua primero necesita resolver la crisis política para luego poder solucionar los problemas económicos.



“La economía nicaragüense mientras no resuelva el problema político, no podría recuperar la confianza de los agentes económicos, ni de la comunidad internacional. Vemos que por ese motivo ahora el Gobierno no tiene de su lado a este organismo (el FMI)”, explicó Luis Murillo.

La economía de Nicaragua está en recesión desde hace dos años. Según el economista, si el país no encuentra una solución a la crisis Nicaragua se encaminaría en un ciclo de depresión económica, el cual elevaría la inflación, reduciría el poder adquisitivo sus ciudadanos y aumentaría los índices de pobreza.

El Fondo Monetario Internacional señaló que el crecimiento de América Latina y el Caribe este año será del 3.2%, mientras para 2021 las prospectivas se expanden a un 3.9%.

A nivel de Centroamérica, las economías que tendrán mayor desempeño son las de Costa Rica y República Dominicana, según el FMI.