Chocolate artesanal nicaragüense premiado a nivel de Mesoamérica

Una vez más el chocolate artesanal nicaragüense figura como uno de los mejores a nivel de mesoamérica en uno de los concursos más importantes de la región.

Los mejores chocolates en Nicaragua y Mesoamérica están hechos en las chocolaterias Momotombo y licores Don Juan, cuyo sabor encantó a los jueces del concurso international Chocolate Awards, el que abre puertas a nuevos mercados internacionales.

Licores Don Juan ganó en la categoria de bebidas alcohólicas a base de cacao con 3 medallas de plata y 1 oro.

Chocolate Momotombo ganó en la categoria Chocolate de leche artesanal donde obtuvo una medalla de oro y en Chocolate oscuro una de bronce y dos de plata.

Actualmente, estos chocolates son exportados en pequeñas cantidades a Europa y Japón y ahora apuestan por el mercado estadounidense.

"Este premio para nosotros es tener un reconocimiento internacional y de esta forma poder explorar nuevos mercados, ya estamos haciendo un esfuerzo inicial de cómo era el consumo interno con el festival del chocolate, pero con estos premios queremos hacer que los licores a base de cacao sean de categoría mundial; esto nos impulsa a llegar a ese mercado", explicó Gerardo Paéz de licores Don Juan.

"Para mí pues me llena de felicidad por mi equipo de trabajo que me mandó este cacao, el producto lo mimamos desde el comienzo, lo tratamos con mucha perfección, quitándole toda la cáscara con mucho esmero; procesándolos y cuidándolos con mucho amor, básicamente todo mi equipo trabajó duramente para lograr estos chocolates, me siento muy feliz por el equipo pues hemos logrado verdaderamente cosas increíbles", dijo Carlos Mann de Chocolates Momotombo