Cumplir tus planes económicos en 2019

9:37 a.m.

El 2018 se fue y es el momento justo para autoevaluar si se cumplieron las metas propuestas en el aspecto espiritual, familiar, económico, entre otros. La economía siempre está en las primeras líneas en la lista para año nuevo, pero para alcanzarlas es necesario contar con un plan de acción.

José Mejía, experto en finanzas personales, dijo que lo primero a tomar en cuenta es “tomar responsabilidad” sobre la manera en que gestionamos nuestro dinero.

“La vida financiera de un ser humano es cíclica, hasta bíblico es, vacas gordas y vacas flacas. Hoy todo hace indicar que estamos entrando a un proceso de vacas flacas entonces hay que tener conciencia (…) Hay que ser proactivos, moverse antes”, explicó Mejía.

Uno de los principios básico para lograr lo que nos planteamos, es nunca gastar más de lo que ganamos, de lo contrario llegaríamos a final del mes sobregirados.

“Número uno tener un presupuesto, si uno no tiene un presupuesto pues hay que diseñarlo, planificar cuáles son los gastos primarios; si no tenés un presupuesto, si no podes medir en qué vas a gastar podés perder el control”, afirmó el experto en finanzas personales.

Ahorrar para enfrentar emergencias es otra clave que se debe tomar en cuenta, esto es necesario para estar listos ante cualquier emergencia.

“Cómo vamos a hacer con ese ahorro, vamos a tener una parte de ello para un plan B en caso que requiramos usar liquidez o esos ahorros para hacerle frente a una emergencia. Si estamos trabajando y nos corren ¿cómo vamos a hacer?, entonces por eso es importante un colchón financiero por si las cosas cambian”, dice José Mejía.

Si sos alguien que tiene un trabajo de tiempo completo, tenés la opción de monetizar lo que te apasiona, es decir combinar tu trabajo con algún emprendimiento para crear una segunda fuente de ingresos.

Así que ya sabés, este 2019 podés alcanzar tus metas con mucha responsabilidad, proactividad y equilibrio.