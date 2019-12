Asociación de Transportistas Nicaragüenses denuncia barreras administrativas en la frontera panameña

La Asociación de Transportistas Nicaragüenses, (ATN), denunció que el Gobierno panameño colocó barreras administrativas de manera temporal que no permitirán a los camiones de origen nicaragüenses y hondureños levante de carga en los almacenes fiscales, zonas francas y puertos ubicados en el país canalero.

“Aunque no existía una resolución escrita por Panamá, ya había un acuerdo de no levantamiento de carga en ese país desde hace 15 años, esto no es nuevo”, expreso Marvin Altamirano, Presidente la Asociación de Transportistas Nicaragüenses, (ATN).

Por ello más bien Altamirano hizo un llamado a ser más abiertos en las fronteras y sí permitir este levantamiento de carga a otros países, porque Nicaragua se lo permite a los demás, sin embargo, enfatizó que de momento esto no afectará al comercio del país porque siempre han tenido esta normativa.

Estas medidas surgen luego que los transportistas locales se quejaron del trato recibido en Honduras y Nicaragua, declaró un portavoz de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).