Fallece Myriam Hebé González: “Los amo con locura azul”

La televisión nacional perdió este viernes a una de sus principales joyas, al conocerse por la noche el fallecimiento de Myriam Hebé González Montealegre a sus 80 años de edad.

El lunes 29 de julio se llevará a cabo la vela y misa de cuerpo presente en la Funeraria Sierras de Paz, Managua a las 4:00 PM. Funerales: martes 30 de julio en Chinandega. Desde VOS TV extendemos nuestras más sinceras condolencias y muestras de cariño a la familia de Doña Myriam Hebé, orgullo nicaragüense.

Por más de cinco años Myriam Hebé y su hija Ximena Ramírez condujeron el programa "Con Locura Azul", transmitido por VOS TV, Canal 14. En su época fue pionera al romper estereotipos y abrir espacios para el talento femenino en la televisión nacional, pues fue la primer mujer en presentar un programa de televisión en Nicaragua.

Biografía de Myriam Hebé González

Myriam Hebé González Montealegre, mejor conocida como la dama de la televisión, nació en Chinandega el 17 de abril de 1937. Hija de Gladys Montealegre D’Arbelles y José Roberto González. Se casó el 8 de febrero de 1957 con Álvaro Ramírez González, procreando a Ximena, Álvaro, Diego y Rodrigo.

Con su amor y alegría contagió a miles de nicaragüenses. Hebé se convirtió en la primera mujer en Nicaragua en obtener un programa de televisión.

Su pasión por vida, la educación, el respeto y el teatro, llevaron a Hebé a incursionar en la televisión nicaragüense. Nunca imaginó que su vida estaría rodeada de luces y cámaras.

Con su talento y versatilidad también dejó su huella en el teatro, desde 1968 participó en al menos cuatro puestas en escena anuales en destacadas obras teatrales.

En los años 70s inició su carrera en el mundo del teatro, luego una decisión la convirtió en la mujer más querida por los nicaragüenses. A pesar de los obstáculos y la poca experiencia que tenía en cámaras, obtuvo su primer programa llamado “Media hora con ustedes”, transmitido todos los sábados por el Canal 2.

“El programa fue un éxito, la gente lo recuerda hoy en día”, palabras de Myriam Hebé durante una entrevista realizada por VOS TV.

Mantener el programa no fue fácil, pero logró conquistar muchos corazones. Desde 1967 a 1978 condujo el programa “Aquí Myriam Hebé”, transmitido dos veces por semana.

Después de un tiempo fuera de cámaras, regresó a las pantallas de televisión con un nuevo programa y nuevas metas. Esta vez lo hizo junto a su hija Ximena Ramírez con el programa “Con Locura Azul”, transmitido por el Canal 14, Canal del Orgullo Nicaragüense.

Así fue que nació el programa «Con Locura Azul»: “el Canal 14 me llama y me invita hacer este programa, y se me ocurre preguntar, ¿cómo le vamos a poner?” Entonces Vivian Vanessa respondió: Con Locura Azul, por supuesto”, dijo Myriam Hebé.