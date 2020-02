Joaquín Sabina se encuentra estable tras operación, luego de haber caído de un escenario

8:49 a.m.

La Clínica Ruber, donde el cantante español Joaquín Sabina recibió una intervención quirúrgica para evacuar un hematoma intracraneal del lóbulo derecho de su cerebro, informó que el cantante se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su situación es estable.

Joaquín Sabina fue operado de urgencia este jueves luego de que el miércoles sufriera una lesión al caerse del escenario durante un concierto que estaba dando junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid.

En el primer reporte médico de la Clínica Ruber se explica que en la operación del músico fue realizada por cuatro médicos (dos neurólogos, una traumatóloga y un personal de cuidados intensivos).

Los médicos explicaron que dentro de 24 horas darán un nuevo reporte médico para dar más avances del estado de Sabina.

El músico español que este miércoles cumplió 71 años, permanecerá 48 horas en observación.

La promotora del evento, confirmó a la agencia española EFE, que Sabina se cayó de una altura de unos dos metros, pero que no fue producto de un desmayo como se especuló, si no una caída a causa de un foco que lo habría deslumbrado, lo que provocó que el artista cayera suelo cuando el espectáculo apenas llevaba media hora de recorrido.

“Estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”, dijo Sabina al despedirse del público después caerse.

Al ser llevado al centro médico se descubrió que tenía un pequeño coágulo en la cabeza, por lo que tuvo que ser operado.