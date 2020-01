Shakira revela las razones por las que no se quiere casar con Piqué

11:51 a.m.

Por primera vez, después de 10 años de ser pareja, la cantante colombiana Shakira se refirió a las razones por las que ella y el futbolista español Gerard Piqué no han contraído matrimonio.

Shakira y Piqué han demostrado ser una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo y continuamente muestran su amor en público, sin embargo nunca han pensado en la posibilidad de jurar su amor frente a un altar pese a que han procreado dos hijos.

“El concepto (matrimonio) me aterra. No quiero que empiece a verme como su ‘esposa’. Quiero que me vea como… su novia. su amante, la fruta prohibida. quiero mantenerlo a raya y que piense que cualquier cosa es posible en función de cómo se comporte”, reveló Shakira en una entrevista en el programa de televisión 60 Minutos.

La colombiana y el futbolista que fue delantero del Futbol Club Barcelona, se conocieron rodando el videoclip de la canción Waka Waka, para el Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica y desde esa fecha han sido inseparable, pese a muchos rumores de infidelidades que han surgido sobre ellos.

Shakira será una de las artistas que pondrá el ritmo en el famoso tiempo intermedio de la final de la SuperBowl el próximo dos de febrero en el estadio ‘Hard Rock’ de Miami, donde también participará Jennifer López.