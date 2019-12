Canadá advierte ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua tras alargamiento del conflicto sociopolítico

Adicional a los US$15 millones de dólares en concepto de donación bilateral que Canadá ha congelado de manera discrecional a Nicaragua, esta nación también advierte de la posible ruptura de las relaciones diplomáticas así como la aplicación de sanciones y su propia versión de Ley Magnitsky contra funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, publicó la cadena canadiense CBC.

La medida es aplicada ante la preocupación de Canadá "por el deterioro de la situación de los derechos humanos y la recesión económica en Nicaragua”, declaró a la AFP, Britanny Fletcher, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

El congelamiento de estos fondos afecta directamente a cinco programas de inversión, algunos de ellos ya estaban en curso y otros calendarizados para el próximo año.

Para el analista político Mauricio Díaz, esta decisión del gobierno de Canadá deteriorará más la situación económica que ahora sufre el país si el gobierno sigue empeñado en no negociar los temas de interés para salir de la crisis política y económica como el electoral y la justicia.

“No he escuchado la voz del presidente (Ortega) ni de la señora (Murillo) decir qué es lo que quieren hacer para superar esta dramática situación que estamos viviendo en nuestro país que no pase por volver a la confrontación, por alentar el odio de grupos orteguitsas etc; un país así no puede funcionar y nos puede llevar otra vez a una especie de guerra civil que traerá más sufrimiento, más tragedia, más pobreza”, sostuvo Díaz.