Incendio deja más de 200 viviendas afectadas en Chile

9:21 a.m.

Un incendio que afecta desde el pasado martes el puerto turístico de Valparaíso en Chile y que aún no ha podido ser controlado, ha dejado como resultado unas 245 casas afectadas, según las autoridades.



El siniestro afectó los cerros Rocuant y San Roque en la parte alta de la comuna de Valparaíso, a unos 120 km al oeste de Santiago.



En un último informe, el gobernador de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, indicó que aunque el incendio aún no esté controlado por ahora no representa un riesgo para la población.



La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) informó que hasta el miércoles se registraron un total de 49 incendios forestales a nivel nacional, de los cuales 7 se encuentran activos, 14 fueron controlados y 28 extinguidos.





Jorge Martínez además dijo que los daños ocurridos en las viviendas aún se están evaluando.



Las autoridades chilenas sospechan de que el incendio fue intencionado, luego de que circulara un video en las redes sociales del presunto autor adentrándose en la zona donde comenzó el fuego.



“Hay bastantes indicios de que sí podría haber sido provocado. De ser cierto, esto sería gravísimo, las penas por incendio son muy altas. El llamado es a estar alerta y denunciar cualquier conducta que sea sospechosa”, dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien visitó la zona afectada junto a otras autoridades.



La Fiscalía chilena ya inició una investigación para esclarecer las causas del incendio.