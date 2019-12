Comunidad internacional preocupada por estado de ONG en Nicaragua

Las recientes acciones del Gobierno de Nicargua de cancelar la personalidad jurídica a organismos de la sociedad civil "desacredita por completo el trabajo del presidente Daniel Ortega", refirió el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Estas medidas evidencian "el desesperado intento por mantenserse en el poder", destaca un comunicado de esta institución del Gobierno estadounidense, liderado por el secretario Mike Pompeo.

Pompeo señaló que quitarle la personalidad jurídica a estos organismo revela "el continuo desprecio" que tiene el mandatario ncaragüense a los derechos humanos en su país, así como reflejan los "esfuerzo de perseguir, amenazar y reprimir a los medios independientes".

The Nicaraguan regime’s recent actions to strip legal status from NGOs reveal Pres. Ortega’s & VP Murillo’s continued contempt for #humanrights in their own country. U.S. stands w/the people of #Nicaragua in their quest to restore democracy through early, free & fair elections. pic.twitter.com/sI72jqD5ia