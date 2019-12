Donald Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

“Hoy, oficialmente reconozco al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela”, destacó a través de un comunicado el mandatario estadounidense Donald Trump.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK