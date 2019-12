Continúan denuncias contra el Minsa por despidos

Dos trabajadoras del Centro de Salud del municipio de Altagracia en la Isla de Ometepe acudieron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) este miércoles a denunciar que el Ministerio de Salud (MINSA) se ha negado a pagarles la liquidación que por ley les corresponde.

Las afectadas son la médico general Gloria Lezama, quien laboró en dicho centro asistencial por 16 años, y Modesta de Jesús Monge una enfermera con 36 años de servicio en ese dispensario.

Ambas fueron despedidas en septiembre del año pasado y sospechan que la cancelación de su contrato de trabajo haya sido por razones políticas.

Lea: UNAB solicita representación de la CIDH en mesa de negociación

El despido de Lezama según el MINSA se aplicó por “su constante violación a las normas de dicha institución pública", entre ellos su “falta en general de disposición al trabajo cuestionando las orientaciones recibidas”.

En el caso de Modesta Monge, la cancelación de su contrato fue justificado por “aplicación de medidas de reorganización propias de la institución”.

Monge reconoció que durante las protestas se vio obligada a negarle la atención prehospitalaria a heridos por temor a perder su trabajo.

“Sí, me llegaron a buscar a mi casa para que yo fuera a ver a un herido, pero yo me negué, no fui”. Al consultarle porqué se negó a brindar ayuda Monge respondió “por miedo a que me iban a correr y de todos modos me corrieron”.

Desde que inició el estallido social y político en Nicaragua unos 400 médicos y trabajadores de la salud han sido despedidos arbitrariamente por el MINSA por haber atendido a ciudadanos que resultaron heridos en las protestas contra el gobierno, según la Unidad Médica Nacional (UMN).

José Luis Borge, vicepresidente de la UMN, aseguró que tanto en hospitales públicos y centros de salud el gobierno “está vigilando” a todos los trabajadores y está “impidiendo que le brinden atención medica o de enfermería a heridos durante las protestas o quienes piensen diferente a las autoridades donde ellos trabajan”.

La CPDH y la UMN han demando al MINSA reintegre a sus puestos laborales a todos los médicos despedidos por el actual contexto al declarar nulas las cancelaciones de sus contratos por considerarlos arbitrarios y violatorios a sus derechos laborales y humanos.