Lista de presos políticos deber ser "filtrada", según Comisión de la Verdad

11:28 a.m.

Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad Justicia y Paz, señaló que la lista de 647 presos políticos que le entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al gobierno debe ser "filtrada".

"La lista de la CIDH tiene que ser filtrada, revisada, confirmada y esto es una excelente oportunidad para que se haga junto con el gobierno si lo que se quiere llegar es a una dimension real de quiénes son las personas que están detenidas", sostuvo Amador.

A pesar que el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, CPLPP, maneja una lista de 802 presos políticos para los cuales se ha demandado su total liberación, la denominada Comisión de la Verdad Justicia y Paz a través de un comunicado sólo reconoce a 261 presos políticos.

En base a la lista que maneja el CPLPP, que es la misma que coincide con la de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, unos 541 presos políticos estarían siendo descartados para el proceso de liberación según esta organización, partiendo de la cifra de reos que reconoce la Comisión de la Verdad y la Justicia.

“La Comisión de la Verdad me extraña que diga eso sabiendo que hay un acuerdo político firmado ante un organismo internacional llamado OEA, donde reconocen presos políticos y reconocen que la lista para la liberación es la lista que proporcionó la CIDH", manifestó Daniel Esquivel, pareja de la presa política Irlanda Jerez.

Aunque la misma Comisión de la Verdad reconoce en su último comunicado que 112 ciudadanos en la lista de presos políticos no se encuentran en ningún establecimiento penitenciario o policial, hasta ahora sólo reconoce como único desaparecido al militante sandinista Bismark Martínez.

"Mi propuesta es que los nombres que no existen en la lista del gobierno, o en la lista nuestra, y en la lista de la Alianza, en la lista del Comite de Liberación o en cualquier otra lista; primero veamos quiénes son los que están (en las listas) y con los que no estén hagamos todo lo posible por definir qué pasó", recomendó Cairo Amador.

Estas declaraciones levantan más interrogantes sobre el tema de los desaparecidos, como el caso del joven Xavier Eduardo Mojíca Centeno, quien desapareció desde el 11 de junio del año pasado en el marco de las protestas cívicas.

“Hay muchos desaparecidos, no sólo Bismark Martínez, hay más de 1,000 desaparecidos de los cuales no se tiene información. Nosotros sabemos que durante la situación más dura habían cárceles clandestinas, entonces, no podemos creer en una Comisión de la Verdad que está parcializada”, sostuvo Daniel Esquivel.