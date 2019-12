Rinden homenaje a Alvarito Conrado en su cumpleaños

A casi un año de la muerte del adolescente Álvaro Conrado, este 8 de abril familiares, docentes y compañeros de clases del estudiante conmemoraron su cumpleaños número 16, exigiendo justicia por su caso y los más de 300 muertos tras las protestas antigubernamentales desde abril de 2018, así lo informó Álvaro Conrado, padre del menor.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que se encuentre a los culpables, la persona que disparó y las personas que dieron la orden de disparar; el médico que no quiso atender, él es culpable; la persona que dio la orden de no atender a los muchachos. Hay muchos involucrados en el evento y ellos están libres”, expresó el padre de Alvarito Conrado.

Lea: Develan monumento de Álvaro Conrado en el Instituto Loyola

Liseth Dávila, madre del adolescente, dijo que continuarán con la lucha por exigir justicia y demanda a las autoridades sobre el caso de su hijo.

“Todavía estamos en la lucha, todavía nos cuesta respirar a como le costó a mi hijo un 20 de abril del año 2018. No nos callamos, no nos callarán y pues aquí estamos. Feliz cumpleaños Alvarito”, dijo Liseth Dávila.

Entre cantos y poemas, maestros de Conrado en el Instituto Loyola recordaron que días antes de morir Alvarito soñaba con correr en una pista de velocidad que hoy lleva su nombre en el centro de estudio.

“Él fue para mí uno de mis hijos, igual que lo son cada uno de mis atletas, él fue un hermano para cada uno de sus compañeros y fue alguien que estaba siempre pendiente de corregir la técnica, estaba siempre (diciendo) profesor hagamos esto, podemos mejorarlo, vamos muchachos lleguen al entrenamiento. Ese era Álvaro Conrado”, aseguró Iván Méndez, docente de atletismo de Conrado.

Alvarito Conrado murió de un disparo en el cuello el 20 de abril del año 2018, durante una manifestación estudiantil en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI dos días después que iniciaran las protestas contra la reforma al Seguro Social en Nicaragua.