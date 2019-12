Alianza Cívica y Comité de Presos Políticos revisan lista para determinar situación jurídica de presos políticos

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CPLPP) y la Alianza Cívica con la ayuda de un grupo de abogados trabajan desde el miércoles contrarreloj para determinar la situación jurídica de los más de 700 presos y lograr su total liberación.

También se revisa las inconsistencias de un listado de más de 250 personas que aparecen en la lista de presos políticos pero que en algunos casos el gobierno no reconoce como presos políticos, o dice que no están en las penitenciarías o que se consideran reos comunes.

Lea: CPDH denuncia estado deplorable de salud de ancianos presos políticos

“Se está trabajando y se ha encontrado que hay duplicación de nombres, se encontraron 6 personas que están duplicadas en los nombres en esos 200 (de la lista). Hay otras personas que sí hemos demostrado que están presas, hay otras personas que se ha demostrado que estuvieron presas y que salieron y hay otros casos, en el de los presos comunes, que se ha demostrado ya con documentos, con videos, con fotografías de cómo fueron capturados; que está demostrado que fueron capturados en el contexto de las protestas a partir del 18 de abril”, explicó Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica.

Después de acordar en la mesa del diálogo nacional la liberación de todos los presos políticos, el gobierno pidió un plazo máximo de 90 días para cumplir con este compromiso

“Hoy ya estamos a 69 días, estamos esperando y estamos trabajando para que el gobierno no tenga ninguna excusa de incumplimiento y vamos a seguir presionando y vamos a seguir trabajando en las listas para que no se nos pueda quedar ninguno y a como les decía el plazo va corriendo y nosotros vamos a ir trabajando para que el gobierno no tenga ninguna excusa en no darlos. Hemos tenido notificación de entrega para esta semana, incluso andan rumores inclusive de los mismos presos de que les dijeron que iban a salir el día viernes pero a nosotros no nos han confirmado nada”, sostuvo Brenda Gutiérrez del Comité Pro Liberación de Presos Políticos.

La Alianza Cívica se comprometió a publicar una lista con los nombres de los presos políticos cuya situación no esté del todo clara para que sus familias den información que ayude a saber si fueron detenidos o si están en el exilio.