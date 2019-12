Carretera hacia la Costa Caribe Sur impulsará desarrollo agropecuario de Nicaragua

Este 1 de mayo concluyó el proyecto de carretera que une al Pacífico con la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

El presidente Daniel Ortega destacó los alcances que tendrá la obra para el desarrollo económico del país.

La inauguración de la nueva carretera vendrá a generar mayor desarrollo en las actividades agropecuarias de Nicaragua, manifestó el productor Douglas Alemán.

"Hay mucha producción pero como no había buena infraestructura no se podía exportar porque no tenés puertos de salidas, ni accesos y ahora esto viene a dinamizar nuestra producción", explicó Alemán.

El proyecto de infraestructura vial cuenta con una extensión de 72.8 kilómetros y está hecho a base de concreto hidráulico.

Consideramos que la obra va a facilitar el acceso comercial entre Bluefields y el Pacífico de Nicaragua. Además servirá de conexión de futuro con un puerto en el Caribe Sur de nuestro país, destacó la diputada Jenny Martínez.

Para la ejecución del proyecto se invirtieron unos 115 millones de dólares, fondos que fueron otorgados a través de préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.