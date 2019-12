Lluvias podrían instalarse hasta el 25 de mayo

El invierno podría establecerse a partir del próximo 25 de mayo en adelante, aunque habría zonas de Nicaragua en las que empezaría a llover cerca del 10 de junio, aseguró Abdel García, Coordinador del Área de Cambio Climático del Centro Humboldt.

Abdel aseguró que el fenómeno El Niño tendrá incidencia tanto positiva como negativa en el próximo período lluvioso, por lo que las precipitaciones variarán respecto al año pasado.

"Hay pronósticos de fechas establecidas. Nosotros sabemos que con el fenómeno El Niño hay ciertas condiciones en las que puede tener retrasos las fechas o esas cantidades de lluvias, que se esperan que van a caer, pueden tener también implicancias positivas o negativas. En ese sentido, nosotros estamos esperando acumulaciones de lluvia para este primer trimestre del invierno, mayo junio y julio, para la región del Pacífico Occidental Centro y Pacífico Sur estamos esperando hasta 700 milímetros en los tres meses sabiendo que va a entrar un poquito tarde en invierno", expresó Abdel García.

Denis Meléndez, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, aseguró que este ciclo de lluvias podría afectar el desarrollo de la producción agrícola en el país.

"Debemos recordar que este fenómeno de ninguna manera significa que no va a caer una sola gota de agua si no lo que ocurre o lo que caracteriza al fenómeno es que en un ciclo de tiempo muy corto en una área geográfica bastante pequeña puede caer una cantidad importante de agua 120, 130, 140 milímetros y lo que hace es que ocasiona daños y viene la siguiente característica, y es que a mediano plazo en un tiempo corto no cae una sola gota de agua", explicó Denis Meléndez

Meléndez espera que la temporada ciclónica que iniciará en el Pacífico no afecte en gran medida el territorio nacional.