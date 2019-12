Gobierno de Nicaragua pretende ampliar sentencia a Carlos Silva

El excarcelado y preso político Carlos Silva fue citado al Complejo Judicial de Managua para apelar por su sentencia por los delitos arbitrarios de obstrucción de servicios y exposición de personas al peligro y es que la Fiscalía afirmó que los dos años de régimen de casa por cárcel son pocos y los querían ampliar a cuatro, sin embargo el juicio se pospuso para el próximo 27 de junio.

“Esa es una tortura psicológica porque le siguen haciendo daño a mi defendido queriendo imputarle más años de manera arbitraria porque consideran que los dos que tiene son pocos”, manifestó Vladmir Miranda, abogado defensor.

Miranda agregó que “lo que desean es infringirle temor para que desista de toda protesta en contra del Gobierno y no pueda salir libremente por las calles”.

Carlos Silva desde el sábado también vive una persecución desde su barrio y es que Richard Zapata, quien le debe 200 dólares, lo citó en la delegación del Barrio San Judas de Managua por supuestas amenazas, lo que el joven ve como una maniobra para aprovecharse de su estado de excarcelado, generarle más conflicto de asedio policial y no pagar la deuda.

“Ya con lo político tengo suficiente como para que vengan y se aprovechen de mi condición y simplemente no pagarme. Mi delito fue cobrarle lo que me debía, para que él viniera y se aprovechara de sus contactos en la Policía Nacional y ahora quiera señalarme de algo que no he cometido”, dijo Silva.

El excarcelado del barrio San Judas afirmó que esta persecución para él ha sido desgastante y que siguen queriendo fabricarle delitos “dijo que yo le había amenazado de muerte, cuando simplemente le cobré lo que me debe”.

El manifestante a quien apodan “el basquetbolista” denunció que ha tenido problemas también en las redes sociales, pues un joven se quería lucrar económicamente utilizando su nombre en Facebook, por lo que pidió tener cuidado con quienes utilizan su situación política para estafar a la población nicaragüense.