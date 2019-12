Gobierno no liberará presos hasta que vea avances sobre detención de sanciones, según Pallais

La delegación del Gobierno amenazó a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) de no liberar a los presos políticos en el período acordado si esta no aboga por la detención de sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, así lo aseguró José Pallais, miembro de la Mesa de Negociación.

Según Pallais el encuentro del lunes no avanzó por falta de consenso y se propuso dejar la tarde para que el Gobierno pensara si está dispuesto o no a avanzar en los acuerdos este martes.

"El gobierno ayer no dió ningún gesto, no comunicó ninguna disposición de avanzar de cumplir con los acuerdos; se mantuvo en una posición totalmente intransigente exigiendo una inútil e ineficaz firma para suspender sanciones que no se han aplicado, que no están vigentes, como es la Nica Act y manteniendo su disposición a no cumplir con los acuerdos; condicionando, amenazando incluso con que los presos políticos no saldrían como lo ha propuesto a los testigos y acompañantes en el mes de mayo", explicó José Palláis.

Conflicto por Garantes Internacionales

El gobierno propuso la llegada de Vinicio Cerezo, presidente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como garante internacional, sin embargo, la Alianza Cívica afirma que también debería ser garante de los acuerdos el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tal y como afirma el acuerdo de Derechos y Garantías.

En ese sentido, el analista político, Edgard Parrales, asegura que para que la población y los mismos negociadores se sientan seguros de que se cumplirán los acuerdos no basta la sola presencia de Cerezo, sino que también debe estar presente la OEA y de ser posible la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Se necesitaría no solamente un garante de una instancia internacional como el SICA sino que se necesitaría más garantes, yo diría que podían ser 3. Podría ser uno de la ONU, uno de la OEA y el del SICA; para que la sociedad en general, para que el gobierno mismo y para que la oposición se sientan plenamente confiados tanto de que los acuerdos se firman, como de que se cumplan y que se cumplan a cabalidad", sostuvo Parrales.

Posición del gobierno

La delegación gubernamental lanzó un comunicado en el cual afirma que "estamos reclamando unir voces y esfuerzos para exigir la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, arbitrarias, ilegales e injustas", en referencia a las sanciones internacionales que aún no han entrado en vigencia.

Hasta hoy las negociaciones continuaron sin avanzar y la Alianza Cívica espera que el gobierno muestre voluntad política de cumplir con los acuerdos, sobre todo con la liberación de los presos políticos, respeto a las libertades públicas y democratización.