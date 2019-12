UNAB: diálogo no avanzará hasta que Gobierno libere a todos los presos políticos

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) exigió al gobierno de Nicaragua "la inmediata liberación de las y los presos políticos" para que las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) puedan continuar.

A través de su comunicado número 29, la Unidad Nacional afirmó que la Alianza Cívica no debería volver a la Mesa de Negociación sin que antes el gobierno haya puesto en libertad y brinde garantías a los presos políticos.

"Es imposible avanzar en la negociación sin la presencia de garantes internacionales ya que está demostrado que el gobierno no ha respetado las autoridades de la nunciatura y la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) exponiendo el prestigio de los mismos. Continuar de esta manera expone al pueblo nicaragüense a abusos y violaciones a sus derechos humanos", dijo Geovanny Silva, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

En ese sentido, la UNAB aseguró que continuarán realizando estrategias de protestas para presionar al gobierno en la liberación de los presos políticos.

"En este comunicado estamos diciendo que no deben haber negociaciones mientras no se cumpla con los dos compromisos que ya están firmados y que Ortega no ha cumplido. Es decir, la liberación absoluta y total de los presos y presas políticas y la restitución de nuestras libertades públicas. Además del retorno de organismos internacionales que pueden servir de garantes para el cumplimiento de estos acuerdos", expresó Violeta Granera.

La Unidad Nacional Azul y Blanco también afirmó que este mes de mayo es un mes clave para los nicaragüenses, pues se cumple un año de la marcha nacional de las madres en la que murieron más de 20 personas tras las protestas antigubernamentales, por lo que llamó a la ciudadanía a estar pendiente de las estrategias de protestas en el mes.