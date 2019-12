Altas temperaturas se mantienen pese a nubosidad, según Centro Humboldt

Temperaturas entre los 32 y 38 grados se presentarán esta semana en la zona Pacífico del país, pese al ambiente de nubosidad que se ha vivido en los últimos días, así lo aseguró Mario Montoya, Oficial de Cambio Climático del Centro Humboldt.

El oficial de cambio climático explicó que en la Zona Central del país las temperaturas serán entre 29 y 39 grados; para la Costa Caribe Norte y Sur las temperaturas máximas serán entre 31 y 32 grados.

"Se mantienen los días calurosos a pesar de que tenemos un comportamiento de una nubosidad o de días nublados a parcialmente nublado, sin embargo, tenemos este incremento de temperaturas pero en comparación con el mes pasado no han superado los 40 grados por el momento", expresó Montoya.

El especialista también recomendó tomar los cuidados necesarios por las afectaciones que podrían provocar las altas temperaturas en la salud de los nicaragüenses.

"Lo que nosotros recomendamos es principalmente no exponerse tanto tiempo a estas altas temperaturas, también no exponerse cuando se encuentran en su rango máximo o pico máximo; siempre mantenerse hidratado, tomar abundante agua y no exponerse a tanta horas al sol", finalizó Mario Montoya.

Finalmente, se espera que las primeras lluvias del invierno que entren al país alrededor del 25 de mayo y 10 de junio, disminuyan los calores en los diferentes departamentos del país.