Abogados de presos políticos presentarán propuesta jurídica para liberación inmediata de los reos

Un equipo de abogados prepara una propuesta jurídica que será presentada al gobierno en los próximos días para la liberación total de los más de 600 prisioneros políticos que contabiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Nicaragua.

La defensora Yonarki Martínez asegura que a pesar que el Comité de Madres de Presos Políticos entregó a la Alianza Cívica y al gobierno un Protocolo del Proceso de Liberación hasta ahora no se ha cumplido con ese patrón y las excarcelaciones se han realizado "de manera antojadiza".

Te puede interesar: OEA sesionará acerca de la situación de Nicaragua

"Las liberaciones han sido antojadizas, no han sido liberaciones completas, nosotros tenemos un listado de 18 personas que son las que tienen liberaciones completas, qué significa, que no tienen ninguna causa, que pueden ir fuera del país. Más del 98 por ciento de excarcelados tienen retención migratoria, no pueden trabajar y tienen un sinnúmero de medidas cautelares que hoy en día te puedo decir no existe libertad en ellos, porque casa por cárcel no es libertad", explicó Martínez.

Otra preocupación de las familias y defensores de los presos políticos es que han notado un nuevo patrón de actuación de la Policía Nacional hacia los que han sido excarcelados.

"Se les está deteniendo (nuevamente) sin razón aparente, los detienen ilegalmente, los tienen (presos) dos o tres días, les están preguntando que si se están organizando, quién los está manteniendo, cosas que son privadas. No pueden salir, no pueden ir a ningún lado porque los tienen siempre bajo amenaza, bajo asedio", destacó la defensora.

Martínez asegura que la mayoría de excarcelados se mantienen bajo constante vigilancia policíal y de los CPC en los barrios.