100 presos políticos fueron excarcelados este lunes

El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, da a conocer a las Familias nicaragüenses y de otras Nacionalidades que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento a 100 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. Estas personas han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares.

Así mismo se hace del conocimiento público, que, en el proceso de excarcelación de 100 pres@s por decisión unilateral del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, participaron como observadores, los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Dado en la Ciudad de Managua, a los veinte días del mes de mayo del año 2019.

Lista de 100 personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública, que recibieron el lunes 20/05/2019 el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares:

1. Aleyda del Socorro Castro Membreño, no registra cédula

2. Reynaldo de Jesús Escorcia Flores, cédula 165-200990-0001J

3. David Salomón Duran Balmaceda, cédula 210-030286-0011K

4. Juan Carlos López García, cédula 287-311277-0003W

5. Álvaro Javier Marín López, cédula 001-300170-0059X

6. Carlos Alberto Calvo Díaz, cédula 290-020195-0000Y

7. Edgar Antonio Pérez López, cédula 401-130392-0002Y

8. Edgard Antonio Montenegro Castro, cédula 452-070381-0002H

9. Juan Carlos Gutiérrez Peña, cédula 401-180788-0005L

10. Luis Enrique González Rivera, cédula 241-270963-0005W

11. Daniel Picado Castillo, cédula 604-140785-0003W

12. Carlos Manuel López, cédula 201-030196-0007U

13. Carlos de Jesús Lacayo, cédula 001-280987-0043L

14. Roger Alexander Espinoza Méndez, cédula 001-170389-0041K

15. Reynaldo Antonio Lira Luquez, cédula 361-040577-0000B

16. Andrés Eliseo Cruz Báez, cédula 001-210198-1031H

17. Carlos Anuar Varela Pavón, cédula 281-201292-0005P

18. Ricardo José Matus, cédula 001-011074-0106X

19. Augusto Antonio Gutiérrez Mercado, no registra cédula

20. Elvin Daniel Pérez Arroliga, cédula 121-130883-0005P

21. Bismarck Antonio Castro Morales, cédula 001-290683-0049W

22. Edward Martin Navarro, cédula 041-151167-0002F

23. Roberto Mauricio Pacheco Vanegas, cédula 041-070259-0003Y

24. Carlos Alberto García Suarez, cédula 041-120874-0001Q

25. Jony José Leiva Tinoco, cédula 241-261294-0004U

26. Francisco Javier Dávila, cédula 001-080862-0002C

27. Ariel Antonio Icaza Acosta, cédula 281-250572-0022G

28. María Adilia Peralta Cerrato, cédula 001-151287-0023F

29. Ervin Alexander Zamora Peña, cédula 001-180291-0017T

30. Daniel Antonio Téllez Cruz, cédula 044-250691-0001Q

31. Irvin Donaldo Escobar Ortiz, cédula 001-090389-0025A

32. Carlos Isaac García González, cédula 241-110487-0002V

33. Richard Alexander Saavedra Cedeño, cédula 001-110187-0050E

34. José María Fuentes González, cédula 570-070679-0000N

35. Rafael Enrique Acevedo Guevara, cédula 041-020276-0004W

36. Rubén Omar Guido Araica, cédula 161-161275-0004K

37. César Augusto Fernández Castillo, cédula 203-011075-0001R

38. Ervin Manuel Gómez Mena, cédula 041-120495-1001-M

39. Carlos José González Flores, cédula 401-210865-0001U

40. Steven Geovanny Areas Omier, cédula 281-010295-0008K

41. Orlando Antonio Thomas Pérez, cédula 281-1001897-0015X

42. José Jafet Gómez Vanegas, no registra cédula

43. Gerald Nicolás López Vásquez, no registra cédula

44. Richard Sebastián López, cédula 042-090889-0003W

45. Domingo Soriano Lacayo Campos, cédula 616-150968-0001L

46. Jorge Guadalupe Gómez Moraga, cédula 401-220468-0006N

47. Freddy José Laguna García, cédula 001-301187-0029N

48. José Alejandro Guido Carballo, cédula 001-140163-0018G

49. Kennet Isaac Martínez Gaitán, cédula 401-100489-0002Q

50. Abdiel Enrique Lara Ortiz, cédula 121-071092-0000K

51. Allan Antonio Pérez Hernández, cédula 001-300189-0078Q

52. Gerald Enrique Lovo Cuadra, cédula 041-191084-0003R

53. Jonathan Francisco López González, cédula 201-020593-0003D

54. Juan José Gómez Medina, cédula 246-160893-0002M

55. Francisco Antonio Castro Jarquín, cédula 241-140594-0001U

56. Jeysi Junieth Lagos, cédula 492-300193-0004C

57. Yamileth del Carmen Gutiérrez Moncada, no registra cédula

58. Chester Enmanuel Navarrete Jarquín, cédula 401-150394-0007X

59. Edgardo Geovanny Baltodano Solís, cédula 087-020183-0002D

60. Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, cédula 041-030279-0013D

61. Vidal José Caenizalez Hernández, cédula 042-250592-0001T

62. Dilon Antonio Zeledón Ramos, cédula 441-120398-1004Y

63. Byron de Jesús Molina Fuentes, cédula 065-130494-0000N

64. Jean Carlos Esteban Lesage, cédula 041-310892-0004M

65. Luis Miguel Esteban Lesage, cédula 041-210689-0002R

66. José Javier Díaz Arauz, cédula 404-280988-0000S

67. Hamilton Francisco Hernández Montalván, cédula 441-281088-0004W

68. Emmanuel Salvador Fonseca Espinoza, cédula 001-071093-0011E

69. Juan Mauricio Villalobos Campos, cédula 081-190991-0002R

70. Greybin José Leiva Tinoco, cédula 241-051188-0006C

71. Orlando Granados Castro, cédula 241-260789-0002M

72. Jordi José Silva Márquez, cédula 001-120686-0053X

73. Juan Ramón Vílchez Gutiérrez, cédula 323-290380-0000Q

74. Jony José Leiva Tinoco, cédula 241-070375-0001V

75. Pedro José Álvarez Flores, cédula 042-280659-0002M

76. José Dulio Novoa Taleno, cédula 001-171096-1010J

77. Catalino Rodríguez, cédula 447-090362-0001C

78. José Andrés Minas Urbina, no registra cédula

79. Tania Verónica Muñoz Pavón, cédula 406-300873-0002J

80. Kenia María Gutiérrez Gómez, cédula 081-170282-0006U

81. Cristofer Alexander Palacios Vanegas, cédula 041-270295-0003W

82. Jeziel David Chavarría Úbeda, cédula 241-160998-1001Q

83. Víctor Manuel Ríos Betancour, cédula 001-091175-0057R

84. Edder Oniel Muñoz Centeno, cédula 401-160287-0004D

85. Juan José Cruz García, cédula 042-260298-1000E

86. Manuel de Jesús Cerrato Rodríguez, no registra cédula

87. Washington Ángel Martínez, no registra cédula

88. Orlando Alexander Valverde Ortiz, cédula 042-191086-0002W

89. Hamilton Bryan Quintero, cédula 042-191094-0001C

90. Roger Gutiérrez y/o Gutiérrez Muñoz, cédula 241-290892-0006N

91. Francisco Javier Dávila Pineda, cédula 165-010891-0000E

92. Ronald Fernando Aviléz Liebl, cédula 041-231298-0004M

93. Daniel Humberto Rodríguez Pulido, cédula 001-240490-0042C

94. Santiago Eduardo Ulloa Cuarezma, cédula 001-090686-0038A

95. Jordani Edilio García Cárdenas, no registra cédula

96. Roberto José Cruz Altamirano, cédula 441-030284-0009S

97. Jaime Ramón Ampié Toledo, cédula 361-280283-0001C

98. Julio José Ampié Machado, cédula 361-040583-0005Y

99. Sergio González, cédula 042-311081-0001Y,

100. Marvin Alexander Oporta Mora, cédula 203-220890-0000R