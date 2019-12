Cargadores tradicionalistas se encargarán de la seguridad en Santo Domingo de Guzmán

10 a.m.

Un millón 400 mil córdobas es lo que necesita el Comité de Cargadores Tradicionalista de Managua para cubrir gastos durante las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, por lo que ya están reuniéndose con la Alcaldía de Managua, quien anualmente les apoya con esta cantidad y lo seguirán haciendo pese a la baja recaudación de este 2019.

“Si Dios lo permite para la próxima semana comienzan a apoyarnos con camisetas, cotonas, música y pólvora, ya que son algunas de los gastos principales que traen estas festividades. Tenemos la esperanza de que nos apoyarán en un 100%”, dijo Marlon Carranza, miembro del Comité de Cargadores Tradicionalista de Managua.

El año pasado este comité se encargó de la seguridad de las fiestas patronales, pero afortunadamente no se registraron actos de violencia durante el recorrido, sin embargo están trabajando en fortalecerse en este tema y no pedir ayuda de la Policía Nacional (PN). “La devoción hacia Santo Domingo no se pierde, tal vez aumenta un poco más, debido a las necesidades de pedirle a Dios por la paz a la nación y esa sociedad fracturada”, manifestó Carranza.

"Miramos que el año pasado hubo menos problemas. La gente pedía permiso para entrar y salir del círculo de resguardo. Esperamos que el 1 y 10 de agosto la gente nos apoye en ese sentido", mencionó Roberto Antonio Herrera, cargador veterano del comité.