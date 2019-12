Policía Nacional no autoriza marcha "Que vivan los estudiantes"

La Policía Nacional de Nicaragua no autorizó la movilización “Que vivan los estudiantes”, convocada por universitarios para este jueves 25 de julio en conmemoración al Día Nacional del Estudiante.

En un comunicado de prensa, la institución del orden explicó que el día lunes 22 de julio dos ciudadanos “que dicen ser universitarios” se presentaron en las oficinas del Complejo Policial “Faustino Ruiz” para solicitar permiso con el fin de efectuar dicha movilización.

“El escrito presentado por estos dos individuos, con firmas ilegibles, no constituye solicitud de permiso y no cumple con los requisitos establecidos, de conformidad con la Constitución Política, la Ley 872, Ley de la Policía Nacional y las normativas correspondientes por lo tanto no se autoriza” la protesta, dice el comunicado de la Policía.

Asimismo, la institución aseguró que algunos ciudadanos que firmaron solicitando permiso de marcha poseen antecedentes delictivos, entre ellos consumo, expendio de drogas, tenencia y uso ilegal de armas de fuego.

Las autoridades destacaron que esta protesta “violenta el derecho constitucional de los nicaragüenses a la libre circulación de personas y vehículos”.