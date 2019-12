Ejército de Nicaragua se pronuncia sobre "señalamientos de desprestigio"

El general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, se pronunció sobre los señalamientos que ha tenido dicha institución en el desarrollo de la crisis sociopolítica del país y alegó que el Ejército ha venido trabajando en proteger la seguridad ciudadana y los “objetivos vitales para el funcionamiento de la nación.

El general Avilés, durante una reunión explicativa sobre las jornadas de celebración para el 40 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, se refirió sobre los siguientes puntos:

"Ha habido una campaña brutal contra esta institución tratando de presionarla para actuar fuera de lo que está establecido en el marco de la Constitución y la Ley”, dijo el funcionario en relación a los señalamientos de que dicha institución no hizo nada para resguardar a los ciudadanos que protestaban en abril de 2018.

"No hay titular, no hay estado de opinión que abarca, no hay red social que abarca porque nosotros nos encontramos firmes”, dijo Avilés.