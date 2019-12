Gobierno de Nicaragua otorga nacionalidad nicaragüense a Mauricio Funes

El Gobierno de Nicaragua otorgó nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, acusado en su país por actos de corrupción y malversación de fondos públicos. El anunció fue publicado este 30 de julio en la Gaceta del Diario Oficial de Nicaragua, resolución número 3119. Sin embargo, en septiembre de 2016 el gobierno del presidente Daniel Ortega le había otorgado asilo político a Funes y a su familia.

No tardaron las reacciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tras conocerse la nueva nacionalidad del expresesidente Funes. “En su argumento siempre había dicho que él era un perseguido político y no un criminal. Por esa razón pidió asilo político en Nicaragua”, sin embargo al convertirse en nicaragüense, él ya no puede pedir asilo político en su país (Nicaragua), porque ahora es ciudadano de ese país, entonces “él simplemente es un criminal, nada más. Él se escude que la Constitución Política de Nicaragua dice que un nicaragüense no puede ser extraditado", dijo en su cuenta de Twitter.

Presidente @nayibbukele reacciona a decisión del gobierno de Daniel Ortega de entregar ciudadanía nicaragüense al expresidente Funes, quien es acusado de actos de corrupción durante su gestión. pic.twitter.com/WHLvNvjCK7 — Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (@SeguridadSV_) July 31, 2019

Funes esta siendo reclamado por los tribunales salvadoreños por actos de corrupción, enfrenta cuatro procesos penales en su país, los casos están vinculados a malversación de fondos públicos. La Fiscalía salvadoreña acusó a Mauricio Funes, familiares y exfuncionarios por supuesto desvío de 351 millones de dólares del presupuesto público.

Durante la gestión de Funes, al menos 292 millones de dólares fueron sacados en efectivo del Banco Hipotecario de El Salvador.

Actualmente, Mauricio Funes recibe un salario de 90,080 córdobas desde septiembre de 2017; su hijo Diego Funes Cañas recibe un salario de 47,250 córdobas, ambos trabajan como asesores en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

“ORTEGA HA REBAJADO LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE”

La decisión del ejecutivo ha desatado la condena de la opinión pública que considera inaudito que se otorgue este derecho civil a un ex mandatario considerado prófugo de la justicia salvadoreña.

“Ortega ha rebajado la nacionalidad nicaragüense”, reaccionó sobre el tema Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex diputado y miembro del partido opositor Ciudadanos por la Libertad.

Una de las mayores interrogantes que genera inquietud entre la opinión pública son los alcances que podría tener esta decisión del ejecutivo.

“No sé qué efectos podrá tener la nacionalidad de Funes, pero ya siendo nicaragüense entre comillas, el señor Funes podría optar por algún cargo público, un cargo de elección popular, como ser diputado por ejemplo. Sería terrible verlo ahí en la Asamblea Nacional. Entiendo que tiene un trabajo de tiempo completo él y sus hijos en Cancillería, ya tiene resuelta esa parte económica”, manifestó Chamorro.

Al ex diputado le parece contradictorio que el gobierno le haya otorgado la ciudadanía nicaragüense al fugitivo Mauricio Funes y despojara de este derecho civil a la activista de derechos humanos Ana Quiros a quien expulsó del país en diciembre del año pasado.

A criterio de algunos analistas, esta decisión del gobierno de Nicaragua tendrá repercusiones en la política internacional hacia Nicaragua. En su Twitter Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, señaló que aunque Fúnez se escude en su nueva ciudadanía para no ser extraditado, tiene que pagar por sus crímenes a pesar de lo que diga la Constitución de Nicaragua.