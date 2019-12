Acuerdo entre EE.UU y UE sobre exportación de carne bovina, no afectará a Centroamérica

A 31 años de la prohibición que impuso la Unión Europea (UE) al gobierno de los EE.UU. para la exportación de carne bovina con hormonas de crecimiento. Gracias a un acuerdo EE.UU nuevamente podrá exportar su carne vacuna al viejo continente.

Sin embargo, la interrogante reina entre los países de Centroamérica que ven estos lazos comerciales como una desventaja para la región. En el año 2013 firmaron un tratado de libre comercio con la UE, establece el acceso de una cuota 9,500 toneladas de carne bovina por año, libre de aranceles aduaneros.

"EE.UU exporta 14 mil toneladas de carne bóvida al año, en comparación a Nicaragua, eso no representa ni el 1%, pero sí se trata de afectar, no creo que haya afectación con lo referente al mercado europeo, porque Nicaragua aún no ha llenado con el proceso de trazabilidad, nos abre la oportunidad de vender nuestro producto a ese continente", resaltó Solong Guerrero, directivo de FAGANIC.